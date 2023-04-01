Украинская армия в подконтрольной Киеву части Запорожской области копит силы для форсирования Днепра, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Киевский режим скопил большое количество боевиков в районе села Разумовка, обученных для форсирования Днепра и захвата в том числе Запорожской АЭС», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он отметил, что по позициям ВСУ в районе Разумовки были нанесены превентивные удары.

Ранее Рогов высказался о возможном наступлении боевиков ВСУ в Запорожской области.

По его словам, недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в подконтрольную Киеву часть региона «косвенно подтверждает» подготовку украинских военных к наступлению.

Министр обороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, заявил, что ВСУ готовят контрнаступление, когда подсохнет земля после весенней распутицы.