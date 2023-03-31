Константинов: попытка ВСУ прорваться к Азовскому морю обернётся для них катастрофой

Попытка украинских войск прорваться к Азовскому морю обернётся для них катастрофой, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Убеждён, что для них контрнаступление обернётся катастрофой, если они вообще на него решатся», — цитирует его РИА Новости.

Константинов отметил, что украинские войска «по многим обстоятельствам ждёт военная катастрофа».

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов высказался о возможном наступлении боевиков ВСУ в Запорожской области.

По его словам, недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в подконтрольную Киеву часть региона «косвенно подтверждает» подготовку украинских военных к наступлению.

Министр обороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, заявил, что ВСУ готовят контрнаступление, когда подсохнет земля после весенней распутицы.