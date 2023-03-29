Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов высказался о возможном наступлении боевиков ВСУ в Запорожской области.

«Наступление может начаться в любой момент. Наступление боевиков Зеленского не только по суше, но и по воде», — цитирует его ТАСС.

Он также выразил мнение, что недавний визит главы киевского режима Владимира Зеленского в подконтрольную Киеву часть региона «косвенно подтверждает» подготовку украинских военных к наступлению.

«У меня нет сомнений, что планируется наступление, и визит Зеленского это косвенно подтверждает. Он давно не был в Запорожье и проехал вдоль всей линии боевого соприкосновения, проведя ставку в Днепропетровске, побывав в Никополе и Марганце — городах на берегу Днепра, из которых ведётся обстрел Энергодара, из которых совершались попытки форсирования Днепра», — добавил он.

Вместе с этим Рогов отметил, что российские военные готовы отразить украинские атаки.

Ранее Рогов заявил, что Киев усилил репрессии в отношении местных жителей Запорожской области.