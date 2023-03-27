Власти Киева усилили репрессии в отношении местных жителей Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Режим Зеленского усилил карательные меры и репрессии в отношении местных жителей. Их там кошмарят по полной, потому что люди устали бояться», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно о жителе подконтрольного Киеву города Гуляйполе, который устроил самосуд над украинскими военными.

По словам Рогова, один из солдат ВСУ пытался избить местного жителя, но тот дал отпор, забрал оружие, убил обидчика и ранил ещё троих его сослуживцев.