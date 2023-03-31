Песков: Путин и Лукашенко могут обсудить предложения Минска по Украине на ВГС
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- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
«Безусловно, мы слышали заявление Александра Григорьевича, безусловно, два президента, я имею в виду, Путин и Лукашенко, продолжат на следующей неделе (общение. — RT). А именно на следующей неделе будет заседание Высшего государственного совета Союзного государства — это даст возможность президентам ещё раз обстоятельно поговорить друг с другом. Наверняка будут и эту тему обсуждать», — сказал Песков, комментируя предложение Лукашенко объявить перемирие на Украине.
В ходе выступления с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию Лукашенко в предложил объявить на Украине перемирие без права перемещения войск и оружия с обеих сторон. По его мнению, в ходе перемирия не должно быть права переброски оружия, боеприпасов, живой силы и техники.
Ранее президент Белоруссии допустил возможность того, что Россия передаст белорусской стороне боеприпасы с настоящим ураном в случае передачи Британией снарядов с обеднённым ураном Украине.
21 марта стало известно, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».