Песков: Путин и Лукашенко могут обсудить предложения Минска по Украине на ВГС

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут обсудить предложения Минска по Украине на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что заседание ВГС с участием президентов России и Белоруссии назначено на 6 апреля.
Песков: Путин и Лукашенко могут обсудить предложения Минска по Украине на ВГС
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

«Безусловно, мы слышали заявление Александра Григорьевича, безусловно, два президента, я имею в виду, Путин и Лукашенко, продолжат на следующей неделе (общение. — RT). А именно на следующей неделе будет заседание Высшего государственного совета Союзного государства — это даст возможность президентам ещё раз обстоятельно поговорить друг с другом. Наверняка будут и эту тему обсуждать», — сказал Песков, комментируя предложение Лукашенко объявить перемирие на Украине.

В ходе выступления с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию Лукашенко в предложил объявить на Украине перемирие без права перемещения войск и оружия с обеих сторон. По его мнению, в ходе перемирия не должно быть права переброски оружия, боеприпасов, живой силы и техники.

Ранее президент Белоруссии допустил возможность того, что Россия передаст  белорусской стороне боеприпасы с настоящим ураном в случае передачи Британией снарядов с обеднённым ураном Украине.

21 марта стало известно, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

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