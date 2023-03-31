Лукашенко предложил объявить на Украине перемирие без права перемещения войск с обеих сторон

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Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе выступления с посланием к белорусскому народу и национальному собранию предложил объявить на Украине перемирие без права перемещения войск и оружия с обеих сторон.

«Прекратить надо боевые действия, перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон», — сказал Лукашенко.

Также он считает, что в ходе перемирия не должно быть права переброски оружия, боеприпасов, живой силы и техники.

Президент Белоруссии добавил, что если Запад в этом случае предпримет попытку использовать перемирие в своих целях, то Москва будет обязана использовать всю свою военную мощь для предотвращения эскалации конфликта.

Кроме того, Лукашенко заявил, что бойня на Украине не завершится, пока украинские власти не получат отмашки со стороны Соединённых Штатов.

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