Лукашенко заявил, что бойня на Украине не завершится до отмашки заокеанского хозяина
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Соответствующее заявление Лукашенко сделал в ходе послания белорусскому народу и национальному собранию. Трансляцию ведёт белорусское госагентство БЕЛТА.
«Возле нашей южной границы бойня не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку», — сказал лидер Белоруссии.
Также Лукашенко заявил, что на горизонте замаячила третья мировая война с ядерными пожарами.
Он призвал стороны конфликта провести переговоры, чтобы избежать этого.