Лукашенко заявил, что бойня на Украине не завершится до отмашки заокеанского хозяина

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что бойня на Украине не завершится, пока украинские власти не получат отмашки со стороны Соединённых Штатов.
Лукашенко заявил, что бойня на Украине не завершится до отмашки заокеанского хозяина
  • AP
  • © Libkos

Соответствующее заявление Лукашенко сделал в ходе послания белорусскому народу и национальному собранию. Трансляцию ведёт белорусское госагентство БЕЛТА.

«Возле нашей южной границы бойня не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку», — сказал лидер Белоруссии. 

Также Лукашенко заявил, что на горизонте замаячила третья мировая война с ядерными пожарами.

Он призвал стороны конфликта провести переговоры, чтобы избежать этого. 

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