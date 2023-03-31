Лукашенко заявил, что бойня на Украине не завершится до отмашки заокеанского хозяина

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что бойня на Украине не завершится, пока украинские власти не получат отмашки со стороны Соединённых Штатов.

AP

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