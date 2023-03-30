Вице-премьер Молдавии Серебрян заявил, что Киев и Кишинёв против войны в Приднестровье
- РИА Новости
Об этом он сказал в эфире телеканала TVR Moldova.
При этом Серебрян считает, что есть силы, которые выступают за расширение приднестровского конфликта.
«Несмотря на спекуляции в СМИ, Молдавия и Украина не заинтересованы решать приднестровский конфликт военным путём», — сказал он.
Молдавский вице-премьер утверждает, что власти двух стран «неоднократно опровергали» намерение решать ситуацию в Приднестровье военным путём.
23 февраля Министерство обороны России заявило, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье.
В ведомстве отметили, что вторжение ВСУ в Приднестровье будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины всячески демонстрируют готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье.