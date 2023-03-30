Вице-премьер Молдавии Серебрян заявил, что Киев и Кишинёв против войны в Приднестровье

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Вице-премьер Молдавии Олег Серебрян заявил, что в Киеве и Кишинёве не заинтересованы в том, чтобы в Приднестровье произошла война.
Вице-премьер Молдавии Серебрян заявил, что Киев и Кишинёв против войны в Приднестровье
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире телеканала TVR Moldova

При этом Серебрян считает, что есть силы, которые выступают за расширение приднестровского конфликта. 

«Несмотря на спекуляции в СМИ, Молдавия и Украина не заинтересованы решать приднестровский конфликт военным путём», — сказал он. 

Молдавский вице-премьер утверждает, что власти двух стран «неоднократно опровергали» намерение решать ситуацию в Приднестровье военным путём. 

23 февраля Министерство обороны России заявило, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье.

В ведомстве отметили, что вторжение ВСУ в Приднестровье будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины всячески демонстрируют готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье.

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