Лавров: Украина всячески демонстрирует готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что власти Украины всячески демонстрируют готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье.

Он отметил, что украинское руководство «играет крайне негативную, подрывную роль», и в формате «5 + 2» оно в нарушение своего статуса посредника однозначно заняло сторону Кишинёва.

По словам Лаврова, в Киеве всячески поддерживают воинственные устремления Кишинёва, деструктивные устремления по отношению к Приднестровью.

Также украинская сторона всячески демонстрирует свою готовность вмешаться в этот процесс, в том числе с применением силы, заявил Лавров.

«Я ещё раз хочу сказать, что Россия несёт ответственность за безопасность в Приднестровье в полном соответствии с мандатом, который есть у наших военнослужащих. Мы этим мандатом будем руководствоваться», — предупредил он.

Ранее в МИД заявили, что Россия предпринимает политико-дипломатические усилия по приднестровскому урегулированию для сохранения формата «5 + 2».