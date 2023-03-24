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МИД России: Москва призывает к дипломатическому урегулированию по Приднестровью

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RT
Россия предпринимает политико-дипломатические усилия по приднестровскому урегулированию для сохранения формата «5 + 2».
МИД России: Москва призывает к дипломатическому урегулированию по Приднестровью
  • РИА Новости

Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец.

«Россия в качестве гаранта и посредника процесса приднестровского урегулирования предпринимает политико-дипломатические усилия с целью сохранения формата «5 + 2» как безальтернативного переговорного механизма», — заявил он.

Ранее стало известно, что в Приднестровье удалось предотвратить покушение на ряд должностных лиц ПМР.

По словам прокурора непризнанной Приднестровской Молдавской республики Анатолия Гурецкого, власти Приднестровья рассчитывают на сотрудничество с другими странами в расследовании дела о подготовке терактов.

«Жёлтый» уровень террористической опасности в Приднестровье продлён до 19 мая.

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