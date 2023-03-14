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В Приднестровье заявили о готовности сотрудничать с другими странами по делу о терактах

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Власти Приднестровья рассчитывают на сотрудничество с другими странами в расследовании дела о подготовке терактов.
В Приднестровье заявили о готовности сотрудничать с другими странами по делу о терактах
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом заявил на пресс-конференции прокурор непризнанной Приднестровской Молдавской республики Анатолий Гурецкий.

«Мы рассчитываем на взаимодействие со спецслужбами, органами расследования иностранных государств», — цитирует его РИА Новости.

Гурецкий заявил о готовности ПМР представить все необходимые материалы.

Ранее стало известно, что в Приднестровье удалось предотвратить покушение на ряд должностных лиц ПМР.

Также Гурецкий сообщил, что в Приднестровье готовился теракт против делегации ОБСЕ.

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