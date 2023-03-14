В Приднестровье заявили о готовности сотрудничать с другими странами по делу о терактах
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
Об этом заявил на пресс-конференции прокурор непризнанной Приднестровской Молдавской республики Анатолий Гурецкий.
«Мы рассчитываем на взаимодействие со спецслужбами, органами расследования иностранных государств», — цитирует его РИА Новости.
Гурецкий заявил о готовности ПМР представить все необходимые материалы.
Ранее стало известно, что в Приднестровье удалось предотвратить покушение на ряд должностных лиц ПМР.
Также Гурецкий сообщил, что в Приднестровье готовился теракт против делегации ОБСЕ.