В Приднестровье заявили о готовности сотрудничать с другими странами по делу о терактах

Власти Приднестровья рассчитывают на сотрудничество с другими странами в расследовании дела о подготовке терактов.

Об этом заявил на пресс-конференции прокурор непризнанной Приднестровской Молдавской республики Анатолий Гурецкий.

«Мы рассчитываем на взаимодействие со спецслужбами, органами расследования иностранных государств», — цитирует его РИА Новости.

Гурецкий заявил о готовности ПМР представить все необходимые материалы.

Ранее стало известно, что в Приднестровье удалось предотвратить покушение на ряд должностных лиц ПМР.

Также Гурецкий сообщил, что в Приднестровье готовился теракт против делегации ОБСЕ.