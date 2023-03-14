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Прокурор ПМР Гурецкий: в Приднестровье готовился теракт против делегации ОБСЕ

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В непризнанной Приднестровской Молдавской республике готовился теракт против делегации ОБСЕ, сообщил прокурор ПМР Анатолий Гурецкий.
Прокурор ПМР Гурецкий: в Приднестровье готовился теракт против делегации ОБСЕ
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинёв», — приводит слова прокурора приднестровский ТСВ в Telegram-канале.

По данным телеканала, 14 февраля в Бендеры на переговоры с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским приезжал председатель ОБСЕ Буяр Османи.

В делегации было 20 человек, в том числе спецпредставитель по Приднестровью Томас Хартинг и глава миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг.

Прокурор Гурецкий отметил, что «изначально заминированный Land Rover предназначался против делегации ОБСЕ».

«Когда провести теракт не вышло, второй целью стал президент Красносельский», — отметил он.

Ранее стало известно, что в Приднестровье удалось предотвратить покушение на ряд должностных лиц ПМР.

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