Американский политик Барака: Зеленский раскрыл ложь Пентагона и СМИ об Артёмовске

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Американский политик и правозащитник Аджаму Барака в своих соцсетях заявил, что решение главы киевского режима Владимира Зеленского удерживать Артёмовск любой ценой опровергает ложь западных пропагандистов и главы Пентагона Ллойда Остина о том, что данный населённый пункт не имеет стратегического значения.
Американский политик Барака: Зеленский раскрыл ложь Пентагона и СМИ об Артёмовске
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«Государственные пропагандисты, выдающие себя за журналистов, говорят нам, что Бахмут (Артёмовск. — RT) не представляет существенной стратегической ценности, однако актёр-президент Зеленский, кажется, думает иначе и жертвует тысячами жизней, чтобы удержать его», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что поражение боевиков ВСУ в Артёмовске грозит киевскому режиму компромиссом с Россией.

В начале марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Артёмовск имеет скорее символическое значение, чем стратегическое.

Согласно последним данным, суммарные потери боевиков ВСУ в Артёмовске выросли почти до 500 человек в сутки.

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