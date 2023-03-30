Американский политик Барака: Зеленский раскрыл ложь Пентагона и СМИ об Артёмовске
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«Государственные пропагандисты, выдающие себя за журналистов, говорят нам, что Бахмут (Артёмовск. — RT) не представляет существенной стратегической ценности, однако актёр-президент Зеленский, кажется, думает иначе и жертвует тысячами жизней, чтобы удержать его», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Зеленский заявил, что поражение боевиков ВСУ в Артёмовске грозит киевскому режиму компромиссом с Россией.
В начале марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Артёмовск имеет скорее символическое значение, чем стратегическое.
Согласно последним данным, суммарные потери боевиков ВСУ в Артёмовске выросли почти до 500 человек в сутки.