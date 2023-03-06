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В Пентагоне заявили, что Артёмовск не имеет стратегического значения

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Артёмовск имеет скорее символическое значение, чем стратегическое.
В Пентагоне заявили, что Артёмовск не имеет стратегического значения
  • РИА Новости

«Я думаю, этот (город. — RT) имеет скорее символическое значение, чем стратегическое и оперативное», — цитирует его РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Глава американского Минобороны добавил, что не будет пытаться предсказывать судьбу города.

«Падение Бахмута (Артёмовска. — RT) не обязательно будет означать, что русские изменили ход сражений», — отметил Остин.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских офицеров написала, что российские силы за последние несколько месяцев разгромили несколько наиболее подготовленных подразделений ВСУ в районе Артёмовска.

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