Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press фактически признался, что готов пожертвовать жизнями тысяч украинцев ради имиджа.

Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Зеленский не осознаёт, какую общественную катастрофу создал. Он практически говорит, что жертвует десятками тысяч украинских жизней, чтобы создать впечатление, что Украина всё ещё может победить», — отметил он.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что, несмотря на обучение военных и приток западной техники, украинские военные не смогут начать наступление в стиле НАТО.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал не недооценивать силы России в ходе спецоперации на Украине.

Зеленский сказал, что украинская армия пока не готова пойти в контрнаступление ввиду нехватки вооружений.

По его словам, ВСУ на данный момент испытывают серьёзную нехватку боеприпасов.