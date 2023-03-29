Советник Пушилина: ВСУ используют резервы иностранной техники на Артёмовском направлении
- AP
Об этом, как пишет ТАСС, Кимаковский сказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Он (противник. — RT) использует уже те резервы на импортной, западной технике, которую готовили для контрнаступления», — поделился он.
Ранее сообщалось, что российские войска практически полностью зачистили промзону Артёмовска.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что украинские военные за неделю потеряли до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе Артёмовска в ДНР.