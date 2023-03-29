Советник Пушилина: ВСУ используют резервы иностранной техники на Артёмовском направлении

Короткая ссылка
Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что Вооружённые силы Украины используют на Артёмовском (Бахмутском) направлении резервы западной техники, которые были предназначены для контрнаступления.
Советник Пушилина: ВСУ используют резервы иностранной техники на Артёмовском направлении
  • AP

Об этом, как пишет ТАСС, Кимаковский сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Он (противник. — RT) использует уже те резервы на импортной, западной технике, которую готовили для контрнаступления», — поделился он.

Ранее сообщалось, что российские войска практически полностью зачистили промзону Артёмовска.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что украинские военные за неделю потеряли до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе Артёмовска в ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить