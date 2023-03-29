Советник Пушилина: ВСУ используют резервы иностранной техники на Артёмовском направлении

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что Вооружённые силы Украины используют на Артёмовском (Бахмутском) направлении резервы западной техники, которые были предназначены для контрнаступления.

Об этом, как пишет ТАСС, Кимаковский сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Он (противник. — RT) использует уже те резервы на импортной, западной технике, которую готовили для контрнаступления», — поделился он.

Ранее сообщалось, что российские войска практически полностью зачистили промзону Артёмовска.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что украинские военные за неделю потеряли до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе Артёмовска в ДНР.