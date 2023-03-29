Суд над подозреваемыми в подделке документа для убийцы Дарьи Дугиной перенесли на 3 апреля

Пролетарский районный суд Тулы перенёс судебное заседание по делу Андрея Кузнецова и Александра Сучкова, которые подозреваются в изготовлении поддельных документов, используемых во время организации убийства российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщили RT в пресс-службе суда.

«Следующее судебное заседание по делу состоится 3 апреля в 14 часов», — рассказал в беседе с RT пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Тульской области.

Кузнецова и Сучкова обвиняют по статье 327 УК России о подделке документов с целью облегчить совершение другого преступления. Им грозит лишение свободы до четырёх лет или принудительные работы на тот же срок.

По версии следствия, подсудимые связались с украинкой Натальей Вовк, желающей приобрести поддельный документ о регистрации автомобиля MINI Cooper. Сучков, находившийся в городе Арамиле Свердловской области, сделал графический макет свидетельства и отправил его сообщнику в Тулу, где тот изготовил поддельный документ и отправили заказчице.

Следствием также установлено, что Вовк использовала документ с 17 по 21 августа 2022 года для передвижения на машине по России и выезда из страны.

Убийство Дарьи Дугиной было совершено 20 августа 2022 года. Под днище её автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство. Оно сработало, когда Дарья выезжала на машине c фестиваля «Традиция» в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк. Вместе с ней убийство готовил гражданин Украины Богдан Цыганенко. После теракта Вовк со своей дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.

Ранее RT сообщал, что хакеры RaHDit рассказали о службе обвиняемой в убийстве Дугиной Вовк в Нацгвардии Украины.