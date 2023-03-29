Депутат Белик: Запад уже не скрывает своё прямое участие в украинском конфликте

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил в беседе с RT, что Запад превратил Украину в инструмент «для достижения своих нечистоплотных целей».

«Истощить и ослабить Россию, цинично использовав при этом Украину и превратив её в инструмент для достижения своих нечистоплотных целей — такую стратегию избрал для себя Запад», — подчеркнул Белик.

Как пояснил депутат, украинский лидер Владимир Зеленский «бросил Украину к ногам англосаксов».

«Позволив сделать из украинского народа разменную монету и наплевав на колоссальные потери среди населения, которое он отправляет в горнило украинского конфликта», — заявил парламентарий.

Он также отметил, что США и союзники думают о своей выгоде и о том, как продлить конфликт. Для этого, по мнению депутата, они накачивают Украину вооружением.

«Понимая, что Россию не удаётся сломить, англосаксы прибегают всё к новым методам, уже не скрывая своё прямое участие в конфликте, и потому нашей стране важно достичь всех целей спецоперации», — заключил собеседник RT.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что Запад не хочет останавливать конфликт на Украине.

Также Лавров заявил, что НАТО фактически воюет на стороне Киева, альянсу уже некуда глубже втягиваться в конфликт.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что достижение целей России политико-дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно.