Верховный комиссар ООН Тюрк: свободу религии на Украине необходимо соблюдать
«Для нас очень важно, чтобы в том, что касается прав человека, все свободы соблюдались. Сюда относится и свобода религии», — цитирует РИА Новости Тюрка.
Он отметил, что данный вопрос рассмотрен в периодическом докладе его офиса.
Ранее национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.
Синод неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) попросил власти Украины передать раскольникам здания в Киево-Печерской лавре.