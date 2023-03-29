Верховный комиссар ООН Тюрк: свободу религии на Украине необходимо соблюдать

Права человека, в том числе свободу религии, необходимо соблюдать, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк, в ответ на просьбу прокомментировать критику со стороны властей Украины в адрес доклада УВКПЧ.

«Для нас очень важно, чтобы в том, что касается прав человека, все свободы соблюдались. Сюда относится и свобода религии», — цитирует РИА Новости Тюрка.

Он отметил, что данный вопрос рассмотрен в периодическом докладе его офиса.

Ранее национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Синод неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) попросил власти Украины передать раскольникам здания в Киево-Печерской лавре.