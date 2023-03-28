Православная церковь в Америке осудила преследование УПЦ на Украине

Короткая ссылка
Православная церковь в Америке осудила преследование канонической Украинской православной церкви со стороны властей Украины.
Православная церковь в Америке осудила преследование УПЦ на Украине
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

Об этом говорится в заявлении предстоятеля Православной церкви в Америке митрополита Тихона, которое цитирует ТАСС.

По его словам, в церкви осуждают ограничения религиозных свобод в отношении любых групп на Украине и особенно — «любое всеобщее преследование УПЦ под предстоятельством блаженнейшего митрополита Онуфрия».

Он добавил, что Православная церковь в Америке готова поддержать УПЦ своими молитвами и любыми иными средствами, имеющимися в её распоряжении.

Ранее национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Синод неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) попросил власти Украины передать раскольникам здания в Киево-Печерской лавре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить