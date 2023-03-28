Православная церковь в Америке осудила преследование УПЦ на Украине
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Об этом говорится в заявлении предстоятеля Православной церкви в Америке митрополита Тихона, которое цитирует ТАСС.
По его словам, в церкви осуждают ограничения религиозных свобод в отношении любых групп на Украине и особенно — «любое всеобщее преследование УПЦ под предстоятельством блаженнейшего митрополита Онуфрия».
Он добавил, что Православная церковь в Америке готова поддержать УПЦ своими молитвами и любыми иными средствами, имеющимися в её распоряжении.
Ранее национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.
Синод неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) попросил власти Украины передать раскольникам здания в Киево-Печерской лавре.