Синод ПЦУ попросил власти Украины передать раскольникам здания в Киево-Печерской лавре

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Синод неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) попросил власти Украины передать раскольникам здания в Киево-Печерской лавре.
Синод ПЦУ попросил власти Украины передать раскольникам здания в Киево-Печерской лавре
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

По данным пресс-службы, синод церкви также поддержал решение властей Украины разорвать договор с канонической Украинской православной церковью о пользовании зданиями Киево-Печерской лавры.

Также иерархи ПЦУ в очередной раз призвали насельников обители перейти в ПЦУ.

Ранее национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут к раскольникам.

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