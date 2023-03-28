Синод ПЦУ попросил власти Украины передать раскольникам здания в Киево-Печерской лавре

Синод неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) попросил власти Украины передать раскольникам здания в Киево-Печерской лавре.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

По данным пресс-службы, синод церкви также поддержал решение властей Украины разорвать договор с канонической Украинской православной церковью о пользовании зданиями Киево-Печерской лавры.

Также иерархи ПЦУ в очередной раз призвали насельников обители перейти в ПЦУ.

Ранее национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут к раскольникам.