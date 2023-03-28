Путин и Лукашенко на Высшем госсовете в апреле могут обсудить и тему безопасности

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства в апреле могут обсудить в том числе вопросы безопасности.
Путин и Лукашенко на Высшем госсовете в апреле могут обсудить и тему безопасности
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Повестка дня ВГС прежде всего, конечно же, фокусируется на текущих актуальных вопросах развития нашего Союзного государства. Но при необходимости, конечно, там могут рассматриваться и вопросы, связанные с безопасностью. Тем более тема в связи с известными событиями, в связи с недружественным окружением наших стран является весьма актуальной», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все меры по обеспечению безопасности Союзного государства будут выполняться.

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

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