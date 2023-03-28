На сайте Зеленского появилась петиция о запрете снарядов с обеднённым ураном
- AP
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на петицию.
«Применение таких боеприпасов является преступлением против человечества и планеты, и оно недопустимо и аморально», — говорится в обращении.
Пока её подписали лишь пара десятков человек.
21 марта член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».
Российский президент Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на снаряды с обеднённым ураном.