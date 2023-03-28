Российский военный лётчик заявил о готовности отразить контрнаступление ВСУ

Штурмовая авиация ВКС России готова отразить потенциальное контрнаступление армии Украины, заявил один из лётчиков.

«Мы знаем, что противник готовит контрнаступление по всем фронтам, мы их будем ждать и мы готовы», — цитирует РИА Новости военнослужащего.

Он добавил, что штурмовая авиация не позволит украинским военным выйти на российские рубежи.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

Также он отметил, что Украина абсолютно зависима от военной помощи извне, без неё киевский режим не просуществовал бы и недели.