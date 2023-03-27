Арестович: ВСУ понесут огромные потери в случае контрнаступления без дальнобойных орудий

Короткая ссылка
Бывший советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире канала LRT Television заявил, что украинская армия понесёт огромные потери, если предпримет контрнаступление, не имея дальнобойных орудий.
Арестович: ВСУ понесут огромные потери в случае контрнаступления без дальнобойных орудий
  • AP
  • © Roman Chop

Его слова приводит РИА Новости.

Он назвал «ключевым элементом» поставку ВСУ дальнобойного вооружения.

По его словам, без него украинские войска будут нести серьёзные потери.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

Также он отметил, что Украина абсолютно зависима от военной помощи извне, без неё киевский режим не просуществовал бы и недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить