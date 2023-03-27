Арестович: ВСУ понесут огромные потери в случае контрнаступления без дальнобойных орудий

Бывший советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире канала LRT Television заявил, что украинская армия понесёт огромные потери, если предпримет контрнаступление, не имея дальнобойных орудий.

Его слова приводит РИА Новости.

Он назвал «ключевым элементом» поставку ВСУ дальнобойного вооружения.

По его словам, без него украинские войска будут нести серьёзные потери.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

Также он отметил, что Украина абсолютно зависима от военной помощи извне, без неё киевский режим не просуществовал бы и недели.