Арестович: ВСУ понесут огромные потери в случае контрнаступления без дальнобойных орудий
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Его слова приводит РИА Новости.
Он назвал «ключевым элементом» поставку ВСУ дальнобойного вооружения.
По его словам, без него украинские войска будут нести серьёзные потери.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.
Также он отметил, что Украина абсолютно зависима от военной помощи извне, без неё киевский режим не просуществовал бы и недели.