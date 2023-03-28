Экс-главком ВСУ: Россия может взять большую часть Украины к 2025 году
По его словам, в планах России может быть взятие под контроль правобережной Украины, хотя бы от Харькова и Полтавы на юг.
«Так что же может быть на следующий год в планах России? Какова стратегическая операция? Либо полностью вся левобережная Украина, либо, возможно, юг правого берега», — цитирует Муженко украинское издание «Факты».
Он отметил, что происходящее сейчас продлится ещё долго, если только не случатся какие-нибудь «политические договорённости».
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.
Также он отметил, что Украина абсолютно зависима от военной помощи извне, без неё киевский режим не просуществовал бы и недели.