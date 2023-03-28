Экс-главком ВСУ: Россия может взять большую часть Украины к 2025 году

Бывший главнокомандующий украинской армии Виктор Муженко предположил, что к 2025 году Россия может взять под контроль большую часть территории Украины.

По его словам, в планах России может быть взятие под контроль правобережной Украины, хотя бы от Харькова и Полтавы на юг.

«Так что же может быть на следующий год в планах России? Какова стратегическая операция? Либо полностью вся левобережная Украина, либо, возможно, юг правого берега», — цитирует Муженко украинское издание «Факты».

Он отметил, что происходящее сейчас продлится ещё долго, если только не случатся какие-нибудь «политические договорённости».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

Также он отметил, что Украина абсолютно зависима от военной помощи извне, без неё киевский режим не просуществовал бы и недели.