Гагин: иностранные наёмники редко попадают в плен, так как не участвуют в открытых боях

Иностранные наёмники редко попадают в плен, потому что не участвуют в открытых боях.

Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Они стараются держаться на второй линии обороны, не вступать в открытые конфликты и огневые контакты. Соответственно, они считают, что это должны делать сами украинцы», — рассказал Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее телеканал CNN сообщил, что наёмник из Новой Зеландии уничтожен в зоне спецоперации на Украине.

Следственный комитет и ФСБ сформировали рабочую группу для расследования фактов вербовки и участия наёмников на стороне украинских боевиков.