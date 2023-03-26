Путин убеждён, что западные страны пересекают красные линии поставками оружия Украине

Президент России Владимир Путин убеждён, что западные страны пересекают все красные линии, осуществляя поставку оружия Вооружённым силам Украины.

Об этом он рассказал в эфире канала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Да, они так и делают, они с самого начала это сделали в 2014 году», — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что западные страны являются зачинщиками и подстрекателями украинского конфликта.

Путин напомнил, что проблемы начались с вооружённого переворота на Украине, после которого Россия была вынуждена защищать население Крыма, а позже — республик Донбасса.