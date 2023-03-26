Путин убеждён, что западные страны пересекают красные линии поставками оружия Украине
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Об этом он рассказал в эфире канала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Да, они так и делают, они с самого начала это сделали в 2014 году», — подчеркнул глава государства.
Путин также отметил, что западные страны являются зачинщиками и подстрекателями украинского конфликта.
Путин напомнил, что проблемы начались с вооружённого переворота на Украине, после которого Россия была вынуждена защищать население Крыма, а позже — республик Донбасса.