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Путин убеждён, что западные страны пересекают красные линии поставками оружия Украине

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Президент России Владимир Путин убеждён, что западные страны пересекают все красные линии, осуществляя поставку оружия Вооружённым силам Украины.
Путин убеждён, что западные страны пересекают красные линии поставками оружия Украине
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом он рассказал в эфире канала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Да, они так и делают, они с самого начала это сделали в 2014 году», — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что западные страны являются зачинщиками и подстрекателями украинского конфликта.

Путин напомнил, что проблемы начались с вооружённого переворота на Украине, после которого Россия была вынуждена защищать население Крыма, а позже — республик Донбасса.

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