Поставки умного вооружения Запада на Украину в лучшем случае ограничены, а в худшем — подходят к концу, считает американский военный аналитик Шон Белл. По его мнению, готовящееся наступление украинской армии в зоне СВО может стать шагом к завершению конфликта.

Об этом он заявил в интервью Sky News.

Белл отмечает, что Украина понесла «огромные потери», но если Киев желает добиться военных успехов, наступление ВСУ «должно быть быстрым и решительным».

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что Запад подталкивает Киев к контрнаступлению, а ВСУ стягивают на передовую резервы, в том числе подготовленные в Европе.

Как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.