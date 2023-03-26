Военный аналитик Белл считает готовящееся наступление ВСУ «последней главой конфликта»
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Об этом он заявил в интервью Sky News.
Белл отмечает, что Украина понесла «огромные потери», но если Киев желает добиться военных успехов, наступление ВСУ «должно быть быстрым и решительным».
Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что Запад подталкивает Киев к контрнаступлению, а ВСУ стягивают на передовую резервы, в том числе подготовленные в Европе.
Как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.