МО России: снаряды с обеднённым ураном страны НАТО используют только на чужой территории
«Их применение планируется на чужой территории, когда нет необходимости задумываться об экологических последствиях», — заявил начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он добавил, что пока подобные снаряды использовались только странами НАТО.
В Минобороны также отметили, что использование Киевом боеприпасов с обеднённым ураном может обрушить украинский сельхозэкспорт на десятилетия или даже столетия.
Член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди ранее сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.