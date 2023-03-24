МО России: снаряды с обеднённым ураном страны НАТО используют только на чужой территории

До настоящего времени бронебойные подкалиберные снаряды с обеднённым ураном использовали только страны НАТО и только на чужой территории, когда нет нужды думать об экологических последствиях, заявили в Минобороны России.

«Их применение планируется на чужой территории, когда нет необходимости задумываться об экологических последствиях», — заявил начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он добавил, что пока подобные снаряды использовались только странами НАТО.

В Минобороны также отметили, что использование Киевом боеприпасов с обеднённым ураном может обрушить украинский сельхозэкспорт на десятилетия или даже столетия.

Член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди ранее сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.