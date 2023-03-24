Бойцы ЧВК «Вагнер» обнаруживают большое число нацистской и схожей с ней символики, продвигаясь на Артёмовском направлении, сообщил боец бронегруппы одноименного подразделения.

Об этом военнослужащий рассказал в беседе с РИА Новости.

«Белые кресты» (напоминающие знак вермахта в годы Второй мировой войны. — RT), — поделился он.

По словам собеседника агентства, данной символикой ВСУ помечают свои танки и бронетехнику.

Кроме того, украинские военные используют изображение головы носорога, добавил он.

«В основном это принадлежность к каким-либо националистическим батальонам означает», — объяснил военный.

В октябре 2022 года главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный разместил в своём аккаунте в Twitter фото, где на его руке виден браслет со свастикой.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский удалил из своего поста в Telegram фотографию, на которой его охраняет боец ВСУ с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова».

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что захваченные в плен боевики нацбатов на Украине носят на одежде и на теле символику нацистских батальонов ваффен-СС и открыто пропагандируют труды Адольфа Гитлера.