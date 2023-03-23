Генсек НАТО Столтенберг призвал Запад к оказанию Украине длительной поддержки
Об этом он сказал в интервью газете The Guardian.
По словам Столтенберга, президент России Владимир Путин «не обладает мирным планом» по украинскому кризису.
«Как следствие, США, Британия, Франция, Германия и другие западные страны должны подготовиться поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями в течение длительного времени», — подчеркнул он.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и США продолжат оказание военной и финансовой поддержки Украины столько, сколько будет необходимо.