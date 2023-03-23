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Генсек НАТО Столтенберг призвал Запад к оказанию Украине длительной поддержки

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обратился к западным странам с призывом оказать Вооружённым силам Украины длительную поддержку.

Об этом он сказал в интервью газете The Guardian.

По словам Столтенберга, президент России Владимир Путин «не обладает мирным планом» по украинскому кризису.

«Как следствие, США, Британия, Франция, Германия и другие западные страны должны подготовиться поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями в течение длительного времени», — подчеркнул он.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и США продолжат оказание военной и финансовой поддержки Украины столько, сколько будет необходимо.

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