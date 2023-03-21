Bild: Киев готовит наступление с целью отрезать России наземное сообщение с Крымом

Украинские власти ведут подготовку к наступлению, основным направлением которого станут ЛНР и Запорожская область, с целью отрезать наземное сообщение России с Крымом.

Об этом пишет германский таблоид Bild со ссылкой на представителя Североатлантического альянса.

По его словам, украинские войска будут пытаться «разрушить сухопутный мост в Крым».

Он также заявил, что ВСУ смогут воспользоваться поставленным западными странами оружием в мае.

В статье говорится, что страны альянса уже поставили Киеву около 500 танков и БТР.

Ранее Politico писала, что Соединённые Штаты ожидают, что Киев начнёт наступление к маю.

В Кремле подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.