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Рогов сообщил о взрыве в Запорожье

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Взрыв произошёл в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил о взрыве в Запорожье
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«В 13:08 в областном центре... прозвучал мощный объёмный взрыв», — написал он в Telegram.

Рогов ранее рассказал, что киевские власти начали в отношении Запорожской области информационно-психологическую спецоперацию.

В Минобороны России сообщили, что украинские войска предприняли попытку атаковать российские позиции со стороны села Новодаровка в Запорожской области, но были уничтожены.

18 марта в Запорожье был нанесён удар по базе иностранных наёмников.

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