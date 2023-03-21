Рогов сообщил о взрыве в Запорожье

Взрыв произошёл в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В 13:08 в областном центре... прозвучал мощный объёмный взрыв», — написал он в Telegram.

Рогов ранее рассказал, что киевские власти начали в отношении Запорожской области информационно-психологическую спецоперацию.

В Минобороны России сообщили, что украинские войска предприняли попытку атаковать российские позиции со стороны села Новодаровка в Запорожской области, но были уничтожены.

18 марта в Запорожье был нанесён удар по базе иностранных наёмников.