Рогов сообщил о взрыве в Запорожье
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«В 13:08 в областном центре... прозвучал мощный объёмный взрыв», — написал он в Telegram.
Рогов ранее рассказал, что киевские власти начали в отношении Запорожской области информационно-психологическую спецоперацию.
В Минобороны России сообщили, что украинские войска предприняли попытку атаковать российские позиции со стороны села Новодаровка в Запорожской области, но были уничтожены.
18 марта в Запорожье был нанесён удар по базе иностранных наёмников.