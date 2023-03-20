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Пленный украинский военный рассказал, что обычным солдатам не дают натовское вооружение

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Обычные украинские солдаты не видят на позициях поставляемое странами Североатлантического альянса вооружение, рассказал военнослужащий 54-й бригады армии Украины Евгений Иванников, взятый в плен в ЛНР.

«Вот это всё я вижу только по телевизору. Куда оно идёт (иностранное оружие. — RT)?» — цитирует Иванникова РИА Новости.

По мнению военного, всё натовское вооружение получают силы специальных операций Украины (ССО), потому что там его в избытке.

«Нам не хватает, а там избыток… А у нас автоматы 1988, 1990 годов», — констатировал он.

Ранее начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Никита Шандыба заявил, что украинская армия, находящаяся в Артёмовске (Бахмуте), сталкивается с нехваткой боеприпасов и вооружения.

По мнению американского экономиста Рикардо Креспо, основная слабость Украины заключается в том, что она полностью зависима от поставок западного вооружения.

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