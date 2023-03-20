Доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре закроют 21 марта
Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале УПЦ.
«С завтрашнего дня с самого утра доступ в пещеры, ближние и дальние, для поклонения мощам Киево-Печерских угодников музеем будет приостановлен», — рассказал он.
Как уточнил митрополит, решение принято украинским Министерством культуры и информационной политики.
Ранее глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут к раскольникам.
Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимым молчание ООН по ситуации вокруг Киево-Печерской лавры.