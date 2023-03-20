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Доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре закроют 21 марта

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Председатель Синодального информационно-просветительского отдела митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) заявил, что украинские власти приняли решение о закрытии с 21 марта доступа в пещеры Киево-Печерской Лавры, где хранятся мощи святых.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале УПЦ.

«С завтрашнего дня с самого утра доступ в пещеры, ближние и дальние, для поклонения мощам Киево-Печерских угодников музеем будет приостановлен», — рассказал он.

Как уточнил митрополит, решение принято украинским Министерством культуры и информационной политики.

Ранее глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут к раскольникам.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимым молчание ООН по ситуации вокруг Киево-Печерской лавры.

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