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Секретарь СНБО Данилов отверг участие украинских олигархов в подрыве «Северных потоков»

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отверг версию о причастности украинских олигархов к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Секретарь СНБО Данилов отверг участие украинских олигархов в подрыве «Северных потоков»
  • Gettyimages.ru

По словам Данилова, подобные суждения далеки от действительности.

«Наши олигархи не имеют к этому никакого отношения», — цитирует его РИА Новости.

Данилов добавил, что подобные версии близки к «фантастике».

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

В Совете национальной безопасности США позже заявили, что не могут подтвердить сообщения The New York Times.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что публикации о терактах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом.

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