Секретарь СНБО Данилов отверг участие украинских олигархов в подрыве «Северных потоков»
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По словам Данилова, подобные суждения далеки от действительности.
«Наши олигархи не имеют к этому никакого отношения», — цитирует его РИА Новости.
Данилов добавил, что подобные версии близки к «фантастике».
7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.
В Совете национальной безопасности США позже заявили, что не могут подтвердить сообщения The New York Times.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что публикации о терактах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом.