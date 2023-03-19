FT: поставка боеприпасов и оружия Киеву задерживается из-за нехватки взрывчатки в ЕС

Производство оружия и боеприпасов для Украины задерживается из-за нехватки взрывчатых веществ в ЕС.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Из-за ограниченных запасов пороха, пластичной взрывчатки и тротила промышленность не может в оперативном порядке удовлетворить запросы ЕС для Украины», — говорится в статье.

Отмечается, что украинский кризис обнажил «недостаточные» запасы оружия в Европе, а также слабость производственных мощностей европейских предприятий.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Западу пока не удалось обеспечить стабильность поставок артиллерийских боеприпасов на Украину.

Он признал, что на данном этапе западные поставки боеприпасов на Украину «не являются устойчивыми», поскольку их «расход гораздо выше», чем темпы производства в государствах-участниках альянса.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что власти стран Евросоюза пока не знают, какое количество боеприпасов смогут передать украинской армии.