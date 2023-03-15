Марочко заявил, что ВСУ принудительно свозят мобилизованных в Купянск Харьковской области

Украинские войска в принудительном порядке свозят мобилизованных в Купянск в Харьковской области. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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«В район Купянска свозят украинских мобилизованных, которых принудительно включили в состав вооружённых формирований Украины», — приводит РИА Новости его слова. Марочко добавил, что мобилизованных граждан привозят на специализированном автотранспорте, зачастую применяя наручники. По данным Минобороны, накануне украинская армия потеряла около 170 военнослужащих на Купянском и Краснолиманском направлениях. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что принудительная мобилизация в украинскую армию нарушает права человека.