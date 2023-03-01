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Глава МИД Венгрии заявил, что принудительная мобилизация в ВСУ нарушает права человека

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Принудительная мобилизация в украинскую армию нарушает права человека. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Глава МИД Венгрии заявил, что принудительная мобилизация в ВСУ нарушает права человека
  • AP

Он напомнил, что на Западной Украине проживает около 150 тыс. этнических венгров.

«И поскольку они являются гражданами Украины, их мобилизуют в украинскую армию. Иногда довольно жестоким образом, как мы видим на видеозаписях, что определённо противоречит правам человека», — приводит РИА Новости слова Сийярто на 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в Венгрии опасаются, что какая-нибудь из стран Европейского союза примет решение направить на Украину свои войска.

По его словам, Венгрия не допустит, чтобы её втянули в украинский конфликт, хотя сделать это будет нелегко, потому что в НАТО и ЕС все выступают за продолжение военных действий.

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