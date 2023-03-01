Глава МИД Венгрии заявил, что принудительная мобилизация в ВСУ нарушает права человека

Принудительная мобилизация в украинскую армию нарушает права человека. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он напомнил, что на Западной Украине проживает около 150 тыс. этнических венгров.

«И поскольку они являются гражданами Украины, их мобилизуют в украинскую армию. Иногда довольно жестоким образом, как мы видим на видеозаписях, что определённо противоречит правам человека», — приводит РИА Новости слова Сийярто на 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в Венгрии опасаются, что какая-нибудь из стран Европейского союза примет решение направить на Украину свои войска.

По его словам, Венгрия не допустит, чтобы её втянули в украинский конфликт, хотя сделать это будет нелегко, потому что в НАТО и ЕС все выступают за продолжение военных действий.