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Орбан: в Венгрии опасаются возможности отправки войск стран ЕС на Украину

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в Венгрии опасаются, что какая-нибудь из стран Европейского союза примет решение направить на Украину свои войска.
Орбан: в Венгрии опасаются возможности отправки войск стран ЕС на Украину
  • globallookpress.com
  • © Britta Pedersen/dpa

Об этом, как пишет ТАСС, Орбан сказал в ходе выступления на открытии весенней сессии национального парламента.

Орбан напомнил, что европейские страны уже поставляют Киеву танки, а также обсуждают возможность передачи ему истребителей.

По мнению венгерского премьера, если это продолжится, «то найдутся и те, кто захочет отправить на Украину войска».

В связи с этим Орбан подтвердил позицию Будапешта, настаивающего на урегулировании конфликта мирным путём.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военные из стран Евросоюза отправлялись на Украину задолго до 2022 года, там они находились под видом инструкторов и сотрудников спецслужб.

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