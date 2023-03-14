Минобороны: ВСУ за сутки потеряли 170 военных на Краснолиманском и Купянском направлениях

Украинская армия потеряла около 170 военнослужащих за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях.

Об этом сообщило Министерство обороны России в новой сводке.

Как утверждается, на Купянском направлении Западная группировка войск России наносила удары авиацией и артиллерией.

«Потери противника за сутки составили до 75 украинских военнослужащих», — отмечает оборонное ведомство.

На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» нанесла поражение живой силе и технике противника, там уничтожено свыше 95 украинских военнослужащих.

Также армия России за прошедшие сутки уничтожила до 150 украинских военных и множество военной техники ВСУ на Донецком направлении.