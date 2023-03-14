Минобороны: ВСУ за сутки потеряли 170 военных на Краснолиманском и Купянском направлениях
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Об этом сообщило Министерство обороны России в новой сводке.
Как утверждается, на Купянском направлении Западная группировка войск России наносила удары авиацией и артиллерией.
«Потери противника за сутки составили до 75 украинских военнослужащих», — отмечает оборонное ведомство.
На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» нанесла поражение живой силе и технике противника, там уничтожено свыше 95 украинских военнослужащих.
Также армия России за прошедшие сутки уничтожила до 150 украинских военных и множество военной техники ВСУ на Донецком направлении.