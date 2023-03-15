Минобороны: ВС России взяли под контроль часть промзоны на Купянском направлении

Штурмовые группы российских войск 14 марта взяли под контроль часть промзоны на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС России Сергей Зыбинский.

«На купянском направлении подразделения шестой общевойсковой армии силами шести штурмовых групп к исходу дня взяли под контроль часть промзоны, овладев тремя ангарами», — приводит РИА Новости слова Зыбинского.

Он добавил, что в районе населённого пункта Синьковка была вскрыта диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

Также армия России за прошедшие сутки уничтожила до 150 украинских военных и множество военной техники ВСУ на Донецком направлении.