Минобороны: ВС России взяли под контроль часть промзоны на Купянском направлении
«На купянском направлении подразделения шестой общевойсковой армии силами шести штурмовых групп к исходу дня взяли под контроль часть промзоны, овладев тремя ангарами», — приводит РИА Новости слова Зыбинского.
Он добавил, что в районе населённого пункта Синьковка была вскрыта диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
Также армия России за прошедшие сутки уничтожила до 150 украинских военных и множество военной техники ВСУ на Донецком направлении.