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Минобороны: ВС России взяли под контроль часть промзоны на Купянском направлении

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Штурмовые группы российских войск 14 марта взяли под контроль часть промзоны на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС России Сергей Зыбинский.

«На купянском направлении подразделения шестой общевойсковой армии силами шести штурмовых групп к исходу дня взяли под контроль часть промзоны, овладев тремя ангарами», — приводит РИА Новости слова Зыбинского.

Он добавил, что в районе населённого пункта Синьковка была вскрыта диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

Также армия России за прошедшие сутки уничтожила до 150 украинских военных и множество военной техники ВСУ на Донецком направлении.

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