Залужный заявил, что удержание Артёмовска является ключевым в обороне всего фронта

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что удержание Артёмовска (Бахмута) является ключевым в обороне Украиной всего фронта.

«Оборонительная операция на этом направлении имеет чрезвычайно важное стратегическое значение для сдерживания врага. Она является ключевой в стойкости обороны всего фронта», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что он провёл заседание ставки, на котором было решено продолжать удерживать Артёмовск.

14 марта появилась информация, что российские подразделения взяли под контроль одно из помещений Артёмовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артёмовске.

Начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Никита Шандыба заявил, что украинская армия, находящаяся в Артёмовске, сталкивается с нехваткой боеприпасов и вооружения.