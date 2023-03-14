Узнать больше

РИА Новости: российские подразделения взяли под контроль часть завода АЗОМ в Артёмовске

Короткая ссылка
Российские подразделения взяли под контроль одно из помещений Артёмовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артёмовске (Бахмуте), сообщил РИА Новости источник с места событий.
РИА Новости: российские подразделения взяли под контроль часть завода АЗОМ в Артёмовске
  • РИА Новости

«Ещё 20 декабря здесь Зеленский награждал украинских военных», — сказал собеседник агентства.

Ранее боец Группы Вагнера заявил, что российские военные подходят к железной дороге, по которой ВСУ подвозят резервы в Артёмовск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить