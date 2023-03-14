РИА Новости: российские подразделения взяли под контроль часть завода АЗОМ в Артёмовске
Российские подразделения взяли под контроль одно из помещений Артёмовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артёмовске (Бахмуте), сообщил РИА Новости источник с места событий.
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«Ещё 20 декабря здесь Зеленский награждал украинских военных», — сказал собеседник агентства.
Ранее боец Группы Вагнера заявил, что российские военные подходят к железной дороге, по которой ВСУ подвозят резервы в Артёмовск.
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