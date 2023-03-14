РИА Новости: российские подразделения взяли под контроль часть завода АЗОМ в Артёмовске

Российские подразделения взяли под контроль одно из помещений Артёмовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артёмовске (Бахмуте), сообщил РИА Новости источник с места событий.

РИА Новости

«Ещё 20 декабря здесь Зеленский награждал украинских военных», — сказал собеседник агентства. Ранее боец Группы Вагнера заявил, что российские военные подходят к железной дороге, по которой ВСУ подвозят резервы в Артёмовск.