Мэр Донецка: пропаганда США не может объяснить обстрелы мирных жителей со стороны ВСУ

Американская пропаганда не может объяснить обстрелы мирного населения со стороны украинской армии, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«Всей американской пропаганде, которая выдаёт чёрное за белое и не стесняется, они даже тут в тупике стоят и никакого объяснения не придумали», — цитирует РИА Новости Кулемзина.

По его словам, пропаганда США не может заявить, что ВСУ уничтожили что-то значимое с военной точки зрения.

Он добавил, что факт обстрелов мирных объектов нельзя симулировать, так как службы и корреспонденты мгновенно выезжают на обстрел.

Ранее глава администрации Перевальского района ЛНР Виталий Михайлов сообщил, что в Перевальске трое мирных жителей погибли, ещё девять, включая детей, получили ранения при обстреле со стороны ВСУ.

Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что украинские войска ударили по Донецку из РСЗО «Смерч».