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Мэр Донецка: пропаганда США не может объяснить обстрелы мирных жителей со стороны ВСУ

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Американская пропаганда не может объяснить обстрелы мирного населения со стороны украинской армии, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«Всей американской пропаганде, которая выдаёт чёрное за белое и не стесняется, они даже тут в тупике стоят и никакого объяснения не придумали», — цитирует РИА Новости Кулемзина.

По его словам, пропаганда США не может заявить, что ВСУ уничтожили что-то значимое с военной точки зрения.

Он добавил, что факт обстрелов мирных объектов нельзя симулировать, так как службы и корреспонденты мгновенно выезжают на обстрел.

Ранее глава администрации Перевальского района ЛНР Виталий Михайлов сообщил, что в Перевальске трое мирных жителей погибли, ещё девять, включая детей, получили ранения при обстреле со стороны ВСУ.

Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что украинские войска ударили по Донецку из РСЗО «Смерч».

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