Кулемзин: у ВСУ есть подразделения, которые стреляют только в мирных

Украинская армия имеет установку на геноцид населения Донбасса, у неё есть подразделения, которые обстреливают только мирных, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«Моё личное мнение, что у украинцев есть чёткая установка на геноцид местного населения», — приводит РИА Новости слова Кулемзина.

Он отметил, что во время наступлений ВС России на позиции противника, артиллерия ВСУ стреляет по мирным кварталам.

«Поэтому возникает устойчивое мнение, что есть некие карательные отряды на Украине, которые занимаются именно геноцидом мирных городов», — сказал мэр.

Ранее глава администрации Перевальского района ЛНР Виталий Михайлов сообщил, что в Перевальске трое мирных жителей погибли, ещё девять, включая детей, получили ранения при обстреле со стороны ВСУ.

Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что украинские войска ударили по Донецку из РСЗО «Смерч».