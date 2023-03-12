Трое мирных жителей погибли, ещё девять ранены в результате обстрела Перевальска ВСУ

В Перевальске трое мирных жителей погибли, ещё девять, включая детей, получили ранения при обстреле со стороны ВСУ, заявил глава администрации Перевальского района ЛНР Виталий Михайлов.

«По предварительной информации, в результате обстрела трое погибших. Шесть раненых доставлены в нашу перевальскую больницу, трое из них — несовершеннолетние», — цитирует его ТАСС.

По словам Михайлова, ещё трое пострадавших самостоятельно обратились за помощью в алчевскую больницу.

Также сообщалось о ранении мирного жителя Первомайска при обстреле со стороны ВСУ 12 марта.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что в результате обстрела города пострадала женщина.