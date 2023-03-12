Узнать больше

Трое мирных жителей погибли, ещё девять ранены в результате обстрела Перевальска ВСУ

Короткая ссылка
В Перевальске трое мирных жителей погибли, ещё девять, включая детей, получили ранения при обстреле со стороны ВСУ, заявил глава администрации Перевальского района ЛНР Виталий Михайлов.
Трое мирных жителей погибли, ещё девять ранены в результате обстрела Перевальска ВСУ
  • РИА Новости

«По предварительной информации, в результате обстрела трое погибших. Шесть раненых доставлены в нашу перевальскую больницу, трое из них — несовершеннолетние», — цитирует его ТАСС.

По словам Михайлова, ещё трое пострадавших самостоятельно обратились за помощью в алчевскую больницу.

Также сообщалось о ранении мирного жителя Первомайска при обстреле со стороны ВСУ 12 марта.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что в результате обстрела города пострадала женщина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить