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В Первомайске в ЛНР мирный житель получил ранения при взрыве неизвестного устройства

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Мирный житель получил ранения в результате взрыва неизвестного устройства в Первомайске в Луганской Народной Республике.
В Первомайске в ЛНР мирный житель получил ранения при взрыве неизвестного устройства
  • РИА Новости

Об этом сообщило МЧС ЛНР в Telegram.

По данным ведомства, при взрыве пострадавшему оторвало три пальца.

В данный момент он находится в больнице.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что в результате обстрела города пострадала женщина.

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