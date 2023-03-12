В Первомайске в ЛНР мирный житель получил ранения при взрыве неизвестного устройства
Мирный житель получил ранения в результате взрыва неизвестного устройства в Первомайске в Луганской Народной Республике.
- РИА Новости
Об этом сообщило МЧС ЛНР в Telegram.
По данным ведомства, при взрыве пострадавшему оторвало три пальца.
В данный момент он находится в больнице.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что в результате обстрела города пострадала женщина.
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