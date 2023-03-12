В Первомайске в ЛНР мирный житель получил ранения при взрыве неизвестного устройства

Мирный житель получил ранения в результате взрыва неизвестного устройства в Первомайске в Луганской Народной Республике.

Об этом сообщило МЧС ЛНР в Telegram.

По данным ведомства, при взрыве пострадавшему оторвало три пальца.

В данный момент он находится в больнице.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что в результате обстрела города пострадала женщина.