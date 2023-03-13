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Мэр Донецка Кулемзин заявил, что ВСУ обстреливают практически все районы города

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские силовики обстреливают практически все районы города.

Об этом пишет РИА Новости.

«Ситуация в Донецке крайне сложная, вы сами это видите... Сегодня нет понятия «необстреливаемый район», — заявил он.

По словам Кулемзина, Пролетарский район, который долгие годы считался «тыловым», подвергся ударам, из-за чего пострадали школы и детский социальный центр.

Петровский, Киевский, Куйбышевский и Кировский районы, «обстреливаются постоянно, с большой плотностью», добавил он.

Ранее глава администрации Перевальского района ЛНР Виталий Михайлов сообщил, что в Перевальске трое мирных жителей погибли, ещё девять, включая детей, получили ранения при обстреле со стороны ВСУ.

Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что украинские войска ударили по Донецку из РСЗО «Смерч».

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